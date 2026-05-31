Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Бокс/ММА Новости

Ковингтон — о завершении карьеры: не чувствую себя на пенсии

Ковингтон — о завершении карьеры: не чувствую себя на пенсии
Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон прокомментировал решение покинуть организацию.

«На самом деле, я не ушёл, мне просто нужно было пробраться через бюрократию, чтобы открыться для схваток в RAF. Я хочу встретиться с Арманом [Царукяном], хочу испытать себя на матах в своём первом спорте. Я начинал с борьбы. Меня, ребёнка, этот спорт привёл в UFC и дал мне всё. Так я получил образование. Борьба позволила мне закончить колледж.

Итак, чтобы организовать все эти большие матчи с Арманом, Камару Усманом и, возможно, с Белалом Мухаммадом, мне нужно было завершить карьеру. Но я не чувствую себя на пенсии, поскольку по-прежнему способен принять бой», — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.

«Будь готов, мне не нужны лёгкие деньги». Царукян обратился к Ковингтону перед схваткой
