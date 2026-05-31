Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хочу поставить его на место». Ковингтон высказался о схватке с Царукяном

«Хочу поставить его на место». Ковингтон высказался о схватке с Царукяном
Комментарии

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон прокомментировал анонс схватки с россиянином Арманом Царукяном, которая состоится 19 июля на турнире RAF 11 в США.

«Арман – энергичный парень. Но мне просто не нравятся его выходки, сбрасывание Юрайи Фэйбера, легенды спорта, со сцены, драки с парнями на борцовском мате… Это непрофессионально. Мы не ведём себя так в борцовском мире.

Я хочу поставить его на место. Я хочу преподать ему урок. Вы не можете приезжать в Америку и проявлять неуважение к нам, американцам. Теперь ему предстоит столкнуться с одним из величайших американцев в борцовском мире», — приводит слова Ковингтона пресс-служба RAF.

Материалы по теме
«Будь готов, мне не нужны лёгкие деньги». Царукян обратился к Ковингтону перед схваткой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android