«Хочу поставить его на место». Ковингтон высказался о схватке с Царукяном

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон прокомментировал анонс схватки с россиянином Арманом Царукяном, которая состоится 19 июля на турнире RAF 11 в США.

«Арман – энергичный парень. Но мне просто не нравятся его выходки, сбрасывание Юрайи Фэйбера, легенды спорта, со сцены, драки с парнями на борцовском мате… Это непрофессионально. Мы не ведём себя так в борцовском мире.

Я хочу поставить его на место. Я хочу преподать ему урок. Вы не можете приезжать в Америку и проявлять неуважение к нам, американцам. Теперь ему предстоит столкнуться с одним из величайших американцев в борцовском мире», — приводит слова Ковингтона пресс-служба RAF.