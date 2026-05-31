«Почему радуешься, ты же болел за «Арсенал?» Махачев подшутил над Даниэлем Кормье

Обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев опубликовал в социальных сетях шуточный разговор с бывшим чемпионом организации в двух дивизионах, а ныне комментатором и аналитиком, американцем Даниэлем Кормье после финала футбольной Лиги чемпионом между «ПСЖ» и «Арсеналом».

Махачев: Эй, Ди-Си, почему ты так радуешься, брат? Ты же болел за «Арсенал»…

Кормье: Хватит, хватит…

Махачев: Вчера он опубликовал пост про «Арсенал», почему ты всё ещё рад?

Кормье: Потому что я увидел своих друзей! Единственная вещь, которая меня радует прямо сейчас, это то, что я увидел тебя, брат.