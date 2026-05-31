Двалишвили: если Махачев повалит Топурию, то не удержит его

Бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) UFC грузин Мераб Двалишвили высказался о потенциальном поединке звёзд организации россиянина Ислама Махачева и соотечественника Илии Топурии.

«Если Махачев повалит Илию, то не удержит его. Вот в чём дело… Махачев – великолепный боец, и я считаю, что он побьёт любого в 77 кг, за исключением Илии. Потому что стили делают бои, и стиль Илии — худший для Ислама Махачева», — сказал Двалишвили в социальных сетях.

Ранее в интервью Топурия объяснил, почему его бой против Махачева не состоится.

Илия Топурия провёл ударную тренировку с чемпионом мира по футболу Серхио Рамосом