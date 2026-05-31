Царукян: Гэтжи по-прежнему способен соревноваться на высочайшем уровне

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян высказался о предстоящем поединке за титул между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи, который состоится 14 июня на турнире в Белом доме.

«Кто победит? Я считаю, что Илия Топурия, но Джастин – настоящий гангстер, с ним никогда не знаешь… Когда он дрался с Физиевым, все говорили, что молодой ударник нокаутирует его, но он вышел и показал, что по-прежнему способен соревноваться на высочайшем уровне. Так же было и с Пэдди Пимблеттом», — сказал Царукян на пресс-конференции RAF.

