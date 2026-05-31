Ислам Махачев отреагировал на возвращение Конора Макгрегора в UFC

Обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал новость о возвращении бывшего чемпиона организации в двух дивизионах ирландца Конора Макгрегора.

«Возвращение Конора это хорошо, у него большое имя в нашем спорте», — приводит слова Махачева TNT Sports.

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).

12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США) Макгрегор проведёт реванш с американцем Максом Холлоуэем.