Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сланов — о поединке Бивола и Айферта: средненький бой. Ждал от Димы большего

Сланов — о поединке Бивола и Айферта: средненький бой. Ждал от Димы большего
Комментарии

Российский тренер Виталий Сланов прокомментировал победу объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) соотечественника Дмитрия Бивола в поединке с немцем Михаэлем Айфертом, состоявшемся вчера, 30 мая, в Екатеринбурге.

«Бой так себе. Конечно, чемпионский бой – есть чемпионский бой. Но он не был классным. Айферт – среднего мастерства боксёр. А от Бивола я ожидал большего. Думал, что после середины боя будет финиш. Но что-то было не то. Возможно, подошёл в плохой форме. Средненький бой», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
«Наказать Бенавидеса за язык» или закрыть вопрос с Бетербиевым? Что дальше для Бивола
«Наказать Бенавидеса за язык» или закрыть вопрос с Бетербиевым? Что дальше для Бивола

Дмитрий Бивол тренируется перед возвращением в ринг

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android