Сланов — о поединке Бивола и Айферта: средненький бой. Ждал от Димы большего

Российский тренер Виталий Сланов прокомментировал победу объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) соотечественника Дмитрия Бивола в поединке с немцем Михаэлем Айфертом, состоявшемся вчера, 30 мая, в Екатеринбурге.

«Бой так себе. Конечно, чемпионский бой – есть чемпионский бой. Но он не был классным. Айферт – среднего мастерства боксёр. А от Бивола я ожидал большего. Думал, что после середины боя будет финиш. Но что-то было не то. Возможно, подошёл в плохой форме. Средненький бой», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Дмитрий Бивол тренируется перед возвращением в ринг