Ислам Махачев дал прогноз на реванш Макгрегор — Холлоуэй

Обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) российский боец Ислам Махачев прокомментировал анонс реванша между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«У него [Макгрегора] очень жёсткий соперник, и я считаю, что Макс победит», — приводит слова Махачева TNT Sports.

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).

Конор Макгрегор отрабатывает ударную технику