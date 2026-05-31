Сланов оценил шансы Бивола в поединках с Бенавидесом и Бетербиевым

Тренер Виталий Сланов высказался о возможных боях объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола с американцем Дэвидом Бенавидесом и соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Бенавидес – более классный боксёр, чем Айферт. А Бетербиев – очень сильный. Но Бивол умеет настраиваться на хороших противников, более ярко выглядит. А тут бой был скучный. И не потому, что противник что-то показал. Прыгал, бегал, избегал боя. Но и Бивол ничего не показал. Будем надеяться, что это просто после перерыва. Не его уровня бой», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.