Царукян сообщил, когда в UFC должны анонсировать его следующий бой

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян сообщил, что о его следующем поединке станет известно после турнира в Белом доме США, который состоится 14 июня.

«Жду турнира в Белом доме. Когда все подерутся, в UFC анонсируют мой следующий бой. Возможно, это будет сентябрь, октябрь или конец этого года. Зависит от того, кто победит. Если это будет Илия [Топурия], возможно, в конце года. Если Гэтжи, то сентябрь-октябрь», — сказал Царукян на пресс-конференции RAF.

В своём последнем бою, который состоялся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе, Катар, Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.