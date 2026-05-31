Царукян: Топурии лучше подраться с Махачевым, чем со мной

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян считает, что поражение Илии Топурии в возможном поединке с ним больше навредит репутации грузинского бойца, чем поражение в бою с Исламом Махачевым.

«Если UFC позволит ему подняться, он поднимется. Ему лучше подраться с Исламом, чем со мной. Почему? Потому что это третий титул, большие деньги. Если Илия проиграет Исламу, это нормально, он поднялся и проиграл лучшему бойцу. Если Топурия проиграет мне в 70 кг, ему придётся уйти», — сказал Царукян на пресс-конференции RAF.

