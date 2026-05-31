«Анжи» — чемпион!» Чемпион UFC Ислам Махачев встретился с Роберто Карлосом в Будапеште

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев встретился с бывшим защитником махачкалинского «Анжи», мадридского «Реала» и миланского «Интера» Роберто Карлосом в Будапеште, Венгрия.

«Брат, ас-саляму алейкум! «Анжи» — чемпион!» — сказал Махачев во время встречи с Карлосом.

Роберто Карлос выступал за «Реал» с 1996 по 2007 год. В составе мадридского клуба он стал четырёхкратным чемпионом Испании, а также три раза выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира 2002 года. В сезоне‑2011/2012 бразилец выступал за махачкалинский «Анжи».