Боец ММА, ударивший пожилую женщину, сообщил, что уехал на СВО

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в полулёгком весе, Джихад Юнусов, который в середине мая в Грозном напал на пожилую женщину в подъезде дома, несколько раз ударив её, сообщил, что уехал на СВО.

«Мой следующий бой на турнире АСА в Москве отменяется. Держим курс на СВО, в Украину. Всю свою жизнь я представлял свой народ, Россию на мировых аренах по боям без правил среди профессионалов, теперь с радостью и с гордостью буду защищать свой народ на СВО», – написал Юнусов на своей странице в социальной сети.

Джихад является уроженцем Грозного. В качестве профессионального бойца ММА Юнусов дебютировал в 2012 году. В рекорде Джихада 19 побед и восемь поражений. Последний бой уроженец Грозного провёл в августе 2024 года на турнире АСА 178. Тогда он уступил решением судей Хафизу Сакибекову.

