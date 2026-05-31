Чемпион UFC Махачев намекнул, с кем проведёт следующий бой

34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев намекнул, что собирается провести следующий поединок с первым номером рейтинга UFC в полусреднем весе ирландцем Ианом Гарри в августе.

«Сейчас поеду на тренировочные сборы и не знаю… [Вернусь] В августе. Сейчас много претендентов, но главным является Иан Гарри. И у нас есть всё ещё парочка других ребят, которые хотят забрать пояс», — сказал Махачев в интервью TNT Sports.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.