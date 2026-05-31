Непобеждённый боец UFC из США высмеял победу Сергея Павловича на турнире в Макао

Непобеждённый пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит высмеял победу экс-претендента на титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг россиянина Сергея Павловича в бою с представителем Бразилии Таллисоном Тейшейрой. Их противостояние состоялось 30 мая на турнире UFC Fight Night 277 в Макао, Китай, и завершилось победой Сергея нокаутом в первом раунде.

«Любой может быть бугименом, если будет драться с этим бразильским тренировочным манекеном», — написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 21 победа, из которых 16 были одержаны нокаутом, и три поражения. Спортсмен является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.