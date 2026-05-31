Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес сообщил, с кем готов провести бой в ожидании титульного шанса.

«Если у меня не будет выбора и мне придётся с кем-то драться, чтобы стать претендентом, выберу поединок с Моралесом. Это логично — я второй, а он третий номер в рейтинге UFC. И тогда победитель встретится с победителем боя между Махачевым и Ианом Гарри», — приводит слова Пратеса портал Sherdog.

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. В рекорде в ММА Пратеса 24 победы, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений.