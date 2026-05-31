Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Карлос Пратес сообщил, с кем готов провести бой в ожидании титульного шанса

Карлос Пратес сообщил, с кем готов провести бой в ожидании титульного шанса
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес сообщил, с кем готов провести бой в ожидании титульного шанса.

«Если у меня не будет выбора и мне придётся с кем-то драться, чтобы стать претендентом, выберу поединок с Моралесом. Это логично — я второй, а он третий номер в рейтинге UFC. И тогда победитель встретится с победителем боя между Махачевым и Ианом Гарри», — приводит слова Пратеса портал Sherdog.

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. В рекорде в ММА Пратеса 24 победы, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений.

Материалы по теме
Дайте этому ударнику Махачева! Пратес устроил избиение в Австралии
Дайте этому ударнику Махачева! Пратес устроил избиение в Австралии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android