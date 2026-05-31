«Это было безумие». Чемпион UFC Махачев — о финале ЛЧ между «ПСЖ» и «Арсеналом»

34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев высказался насчёт финального матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между французским «ПСЖ» и английским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.). Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

«Во-первых, в прошлом году я впервые пришёл на финал Лиги чемпионов. Вчера — во второй раз. В первый раз было не так волнительно, потому что счёт был 5:0. Но сегодня, знаете, когда дело доходит до пенальти, это было просто безумие. Думал ли я, что «ПСЖ» выиграет по пенальти? Да, потому что я знаю, что Сафонов хорош в этом», — сказал Махачев в интервью порталу TNT Sports.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.