Махачев ответил, кто победит в бою Топурия — Гэтжи

34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев ответил, кто победит в поединке между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи, который станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

«Топурия — это новое поколение. Но верю, что Гэтжи может с ним справиться. Правда, он немного староват. Джастин — хороший боец, легенда. У него много поединков за спиной. Но сейчас в лёгком дивизионе наступило время Илии», — сказал Махачев в интервью порталу TNT Sports.

