Сириль Ган заявил, что собирается нокаутировать Алекса Перейру на турнире UFC в Белом доме

Бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган поделился мыслями насчёт предстоящего поединка с экс-обладателем титулов UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой, который станет соглавным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

«Тяжёлый вес — это моя весовая категория. Я другой. У Алекса Перейры очень мощный нокаутирующий удар, но не боюсь этого. Я его нокаутирую», — приводит слова Гана аккаунт KirmiziKoseMMA в социальной сети Х.

Сирилю 36 лет. В профессиональном рекорде Гана 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и два поражения. В профи французский боец дебютировал в 2018 году. Спортсмен является трёхкратным претендентом на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Сириль тренируется в зале MMA Factory под руководством Фернана Лопеса.