«Невозможно стать вторым Фёдором. Нужно быть другим». Сергей Павлович — о Емельяненко

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович прокомментировал сравнения с легендарным бойцом смешанных единоборств соотечественником Фёдором Емельяненко.

«Фёдор — это легенда. Понятно, есть легенда, но ты должен на самого себя походить. И брать пример. Невозможно быть вторым Федором. Нужно быть отдельным, другим. Ну, Фёдор 10 лет не проигрывал. Поэтому надо побеждать и становиться чемпионом», – приводит слова Павловича портал Sport24.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 21 победа, из которых 16 были одержаны нокаутом, и три поражения. Является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.