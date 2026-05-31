Мераб Двалишвили: Пётр Ян — лучший боец в мире. Все хотят увидеть третий бой между нами

35-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал, что надеется провести третий бой с действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг россиянина Петра Яна.

«В тот же вечер, когда прошёл реванш с Петром Яном, я увидел Хантера Кэмпбелла. Он сказал мне, что следующим моим соперником будет Пётр Ян, попросил не торопиться с возвращением, чтобы я пока занялся здоровьем, а потом набрал ему. Конечно, я позвонил Хантеру через пару недель. А потом Петру сделали небольшую операцию, он сказал, что готов сможет выступить в Белом доме, но, как мне кажется, он всё ещё не торопится. Я видел, что этот парень что-то сделал со своими зубами. А теперь отдыхает. От UFC я ничего не слышал. Если наш бой состоится в июле или августе, я должен знать. Даже если в сентябре, должен знать. Но надеюсь, что Пётр скоро вернётся.

Я буду драться с Яном. Считаю, что Пётр — лучший боец. Он победил меня, а я хочу драться с лучшим. Вот почему всегда хотел драться с лучшими, которые этого заслуживают. Прошло много месяцев, и он не торопится. Так что думаю, все хотят увидеть этот третий бой. Это будет круто», — приводит слова Двалишвили портал MMAJunkie.

