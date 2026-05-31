Бокс/ММА Новости

Бахрам Муртазалиев проведёт следующий бой в России летом с боксёром из США — The Ring

Промоутерская компания Main Events, представляющая интересы бывшего чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянина Бахрама Муртазалиева, выиграла право на проведение претендентского боя по линии IBF между своим подопечным и 36-летним американским боксёром Брэндоном Адамсом. Об этом сообщает авторитетный журнал The Ring.

Согласно имеющейся информации, дата боя пока не определена, однако известно, что поединок состоится этим летом в России.

У Бахрама в профессиональном рекорде 23 победы, из которых 17 были одержаны нокаутом, и одно поражение. Он дебютировал в ринге в 2014 году.

У Брэндона на счету в профи 26 побед, из которых 16 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. На профессиональном уровне Адамс дебютировал в 2011 году.

