Уиттакер объяснил, за счёт чего у Макгрегора может быть преимущество в бою с Холлоуэем

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер объяснил, за счёт чего у ирландца Конора Макгрегора может быть преимущество в бою с американцем Максом Холлоуэем. Их поединок пройдёт 12 июля на турнире UFC 329 и станет главным событием вечера.

«Допустим, мы увидим, что Конор вернулся — огромный, мускулистый, в полусреднем весе, в своей стихии — это будет кошмаром для любого соперника. Не знаю, как будет выглядеть Макс в категории до 77 кг… В прошлый раз он отлично смотрелся в лёгком дивизионе, а теперь ему предстоит снова подняться.

Конор уже давно выступает в полусреднем весе, так что думаю, ему гораздо комфортнее в этой категории. Стиль Макса во многом зависит от объёма и скорости. Как это будет работать в более тяжёлом весе, мы не знаем. В этом бою много неизвестных факторов», — приводит слова Уиттакера портал Bloody Elbow.