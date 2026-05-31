Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уиттакер объяснил, за счёт чего у Макгрегора может быть преимущество в бою с Холлоуэем

Уиттакер объяснил, за счёт чего у Макгрегора может быть преимущество в бою с Холлоуэем
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер объяснил, за счёт чего у ирландца Конора Макгрегора может быть преимущество в бою с американцем Максом Холлоуэем. Их поединок пройдёт 12 июля на турнире UFC 329 и станет главным событием вечера.

«Допустим, мы увидим, что Конор вернулся — огромный, мускулистый, в полусреднем весе, в своей стихии — это будет кошмаром для любого соперника. Не знаю, как будет выглядеть Макс в категории до 77 кг… В прошлый раз он отлично смотрелся в лёгком дивизионе, а теперь ему предстоит снова подняться.

Конор уже давно выступает в полусреднем весе, так что думаю, ему гораздо комфортнее в этой категории. Стиль Макса во многом зависит от объёма и скорости. Как это будет работать в более тяжёлом весе, мы не знаем. В этом бою много неизвестных факторов», — приводит слова Уиттакера портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Уиттакер — о переходе в полутяжёлый вес: не собираюсь драться слишком долго
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android