«Буду стоять в октагоне с поднятой рукой и войду в историю». Алекс Перейра — о бое с Ганом

«Буду стоять в октагоне с поднятой рукой и войду в историю». Алекс Перейра — о бое с Ганом
Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра выразил уверенность, что победит экс-временного чемпиона UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана в бою, который станет соглавным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне, США.

«Люди всегда будут говорить… Но, в конце концов, я буду стоять в октагоне с поднятой рукой и войду в историю», — приводит слова Перейры аккаунт KirmiziKoseMMA в социальной сети Х.

Алексу 38 лет. В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Поатан дебютировал в профи в 2015 году.

