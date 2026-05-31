Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт категорично ответил на критику зарплат бойцов UFC

Дана Уайт категорично ответил на критику зарплат бойцов UFC
Президент UFC Дана Уайт категорично ответил на критику зарплат бойцов североамериканской организации.

«Знаете, с чем люди не сравнивают то, о чём говорят? С тем, сколько зарабатывает парень, когда проводит свой первый боксёрский поединок. Некоторые из этих парней в боксе зарабатывают по $ 100 за раунд.

Если вы посмотрите на сделку, которую мы только что заключили с Paramount, представьте, как она будет выглядеть через семь лет. Заработок бойцов с каждым годом неуклонно растёт и будет расти до тех пор, пока мы будем успешными. Но сравнивать его с зарплатой в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) — это просто смешно.

Допустим, вы подписываете контракт на три боя, и мы должны понять, подходите ли вы для UFC. То есть я должен заплатить вам $ 370 тыс. [как это делают в WNBA], чтобы проверить, подходите ли вы для UFC? Базовая зарплата выросла. Вопрос в том, сколько вы готовы заплатить, чтобы проверить, достаточно ли хорош боец, чтобы попасть в UFC?» — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

«Много проблем, о которых пока даже не подозреваю». Уайт — о турнире UFC в Белом доме
