Дана Уайт категорично ответил на критику зарплат бойцов UFC

Президент UFC Дана Уайт категорично ответил на критику зарплат бойцов североамериканской организации.

«Знаете, с чем люди не сравнивают то, о чём говорят? С тем, сколько зарабатывает парень, когда проводит свой первый боксёрский поединок. Некоторые из этих парней в боксе зарабатывают по $ 100 за раунд.

Если вы посмотрите на сделку, которую мы только что заключили с Paramount, представьте, как она будет выглядеть через семь лет. Заработок бойцов с каждым годом неуклонно растёт и будет расти до тех пор, пока мы будем успешными. Но сравнивать его с зарплатой в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) — это просто смешно.

Допустим, вы подписываете контракт на три боя, и мы должны понять, подходите ли вы для UFC. То есть я должен заплатить вам $ 370 тыс. [как это делают в WNBA], чтобы проверить, подходите ли вы для UFC? Базовая зарплата выросла. Вопрос в том, сколько вы готовы заплатить, чтобы проверить, достаточно ли хорош боец, чтобы попасть в UFC?» — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.