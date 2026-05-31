Кроуфорд дал прогноз на бой Эррола Спенса и Тима Цзю

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд дал прогноз на бой между 31-летним бывшим чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе австралийцем российского происхождения Тимофеем Цзю и 35-летним экс-чемпионом мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американцем Эрролом Спенсом. Их поединок пройдёт 25 июля в Австралии.

«Думаю, Эррол проделает потрясающую работу. С нетерпением жду, когда Эррол вернётся на ринг, думаю, что его возвращение будет успешным. Ставлю на его победу», — приводит слова Кроуфорда портал Bad Left Hook.

У Спенса в профессиональном рекорде в боксе 28 побед, из которых 22 были одержаны досрочно, и одно поражение. На ринг Эррол не выходил с 2023 года.

У Тимофея, в свою очередь, в профессиональном рекорде 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения.

