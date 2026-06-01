Верхувен: в бою с Усиком я показал лишь часть своих навыков. Реванш также станет сюрпризом

Бывший чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен выразил уверенность, что в реванше с непобеждённым 39-летним бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком снова сможет показать успешное выступление.

«Не от меня зависит, с кем я буду драться дальше. Это зависит от организаторов. С кем они хотят меня видеть в бою? Я готов сразиться с кем угодно.

Я определённо наносил ему удары в разные части тела, особенно в корпус. Не настолько сильно, чтобы он не смог продолжать бой, но на следующий день он почувствовал их. Я показал лишь некоторый арсенал своих навыков. Есть много способов, которыми мы можем победить Усика. Реванш снова станет для него сюрпризом», — приводит слова Верхувена портал Sky Sports.