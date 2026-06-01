«У Пэдди нет навыков для топ-5 лёгкого веса UFC». Царукян раскритиковал Пимблетта

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян критично высказался в адрес бывшего претендента на титул временного чемпиона UFC в категории до 70 кг англичанина Пэдди Пимблетта.

«У Пэдди нет навыков, чтобы конкурировать с бойцами из топ-5. В UFC продвигали его вперёд в рейтинге, всегда ставя напротив него лёгких соперников, которых Пимблетт побеждал. Затем, просто потому, что он популярен и умеет нести дерьмо, ему дали шанс побороться за титул, хотя не заслужил его. Я считаю, что Пэдди полный отстой, как боец», — приводит слова Царукяна аккаунт KirmiziKoseMMA в социальной сети Х.