«Вздремну в его саду». Топурия выложил фото, где планирует возложить розу к портрету Гэтжи

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия опубликовал фото, на котором изображены портреты побеждённых бойцом соперников, возле которых стоят свечи и лежит по одной розе.

Примечательно, что на фото также стоит портрет будущего соперника испано-грузина обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи. Топурия в руках держит розу, которую он собирается возложить к фото американца. Отметим, их поединок станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

Фото: Из соцсетей Илии Топурии

«Белый дом… И я вздремну в его саду. Немногие смогут этим похвастаться, Джастин», — подписал фото Топурия, намекнув, что грядущий бой будет для него скучным.