Роган назвал проблему, с которой столкнётся Алекс Перейра в тяжёлом весе

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган раскрыл, с какой проблемой столкнётся бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра при переходе в тяжёлый вес.

«Сейчас он весит где-то 113 кг, и это просто безумие. Он почти на 30 кг тяжелее, чем в своём дебютном поединке в UFC. Ему не придётся гонять вес, однако Алекс набрал мышечную массу, и с этим есть проблема. Если тебя переведёт большой, тяжёлый парень, а потом окажется ещё сверху, то вся твоя скорость сойдёт на нет в первые три-четыре минуты», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Алексу 38 лет. В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Поатан дебютировал в профи в 2015 году.