Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Член Зала славы UFC признан психически вменяемым и способным предстать перед судом

Член Зала славы UFC признан психически вменяемым и способным предстать перед судом
Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгком весе американец Би-Джей Пенн признан психически вменяемым и способным предстать перед судом по делу о домашнем насилии. Об этом сообщает портал MMAJunkie со ссылкой на судебные документы.

По имеющейся информации, судья на Гавайях вынес это решение в пятницу после изучения заключений психиатрической экспертизы Пенна, который неоднократно публично заявлял, что, по его мнению, члены его семьи были заменены самозванцами.

Пенн присутствовал на слушании в пятницу. Ему предъявлено несколько обвинений, в том числе в нападении и нарушении запретительного ордера, выданного против него собственной матерью. В октябре Пенну было предписано пройти психиатрическую экспертизу. У 47-летнего Пенна в ближайшее время запланировано несколько судебных заседаний, следующее из которых состоится 2 июня.

Напомним, судебные процессы с участием Би-Джей Пенна начались в мае 2025 года, когда экс-боец UFC был впервые арестован по обвинению в домашнем насилии после того, как предположительно затолкал свою мать, Лоррейн Шин, в машину. В последние месяцы Пенн использовал свои страницы в социальных сетях для публикации необычных постов и видео, в некоторых из которых он утверждает, что члены его семьи — самозванцы и на самом деле не те, за кого себя выдают.

Члены семьи Пенна заявили в суде, что, по их мнению, легенда UFC может страдать от синдрома Капграса (психическое расстройство, которое, как считается, связано с травмами головного мозга. — Прим. «Чемпионата»).

Материалы по теме
Легенда UFC сходит с ума. Пенн не узнаёт мать и готов напасть на семью
Легенда UFC сходит с ума. Пенн не узнаёт мать и готов напасть на семью
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android