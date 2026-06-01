«Он творит дикие вещи, и мне это нравится». Роган — о Трампе

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган лестно высказался в адрес президента США Дональда Трампа, отметив, что ему импонирует его решение о проведении турнира UFC White House — Freedom 250, который пройдёт 15 июня на территории Белого дома.

«Это будет зрелище. Буду я там или нет, могу сказать точно, что посмотрю это шоу, 100%. Я думаю, это здорово, что Трамп… Одна из вещей, которые мне в нём нравятся, заключается в том, что он говорит: «К чёрту всё. Давайте сделаем это». Он устраивает бои в клетке на лужайке Белого дома. Это безумие. Трамп творит дикие вещи. Мне это нравится. Мне нравится эта часть его личности. Хоть мне и не нравится история с войной в Иране», — приводит слова Рогана портал MMA Mania.