«Самое рейтинговое шоу в истории спорта». Трамп — о турнире UFC в Белом доме

Президент США Дональд Трамп с восторгом высказался насчёт предстоящего турнира UFC White House — Freedom 250, а также положительно оценил работу Даны Уайта по его организации. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне, США.

«Это мероприятие пройдёт прямо у парадного входа в Белый дом. Такого вы больше нигде не увидите, такого ещё никогда не было. Это будет грандиозно, и в этот вечер на турнире UFC соберутся все лучшие бойцы мира… Дана Уайт — потрясающий человек, он проделал впечатляющую работу, собрал команду, которая, возможно, проведёт самое рейтинговое спортивное мероприятие в истории», — приводит слова Трампа портал Bloody Elbow.