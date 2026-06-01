Главная Бокс/ММА Новости

Порье дал категоричный прогноз на бой Перейра — Ган

Порье дал категоричный прогноз на бой Перейра — Ган
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье дал категоричный прогноз на бой между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилем Ганом. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

«Думаю, у Алекса всё получится и он победит Гана. Его сила удара проявится в тяжёлом весе. Вероятно, Перейра будет бить ещё сильнее», — приводит слова Порье портал Sportskeeda.

Алексу 38 лет. В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Поатан дебютировал в профи в 2015 году.

Сирилю, в свою очередь, 36 лет. В профессиональном рекорде Гана 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и два поражения.

UFC в Белом доме: Топурия возвращается. Без шансов уничтожит Гэтжи? LIVE
