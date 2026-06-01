Аспиналл назвал легендарного бойца UFC, с которым хотел бы подраться

33-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл рассказал, что его поединком мечты является бой против легендарного американца Брока Леснара.

«Я бы хотел сразиться с Броком Леснаром. Это было бы круто, просто потому что я вырос, наблюдая за его выступлениями в WWE», — приводит слова Аспиналла аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Напомним, Броку 48 лет. В своём профессиональном рекорде в ММА американский боец имеет пять побед, из которых две были одержаны досрочно, три поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. Является бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе.