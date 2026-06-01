Дана Уайт прокомментировал отсутствие женских поединков в карде турнира UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт уклончиво ответил насчёт отсутствия женских поединков в карде турнира UFC White House — Freedom 250, который пройдёт 15 июня.

«Да, в карде должны были выступить женщины и я хотел этого. Просто не получилось. Знаете, когда занимаешься организацией поединков, приходится сталкиваться с травмами, личными проблемами и так далее. В общем, существует множество причин, по которым бой назначается на определённое время, а не на другое.

Единственное, что меня действительно волновало перед этим турниром, — это наличие в нём людей, на которых я могу положиться. Бойцов, которые, знаете ли, будут сталкиваться с уровнем стресса и непривычными для них ситуациями. Например, когда они прибудут в ночь боя, им придётся пройти через невероятно строгую охрану», — приводит слова Уайта портал Sportskeeda.