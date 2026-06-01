Тим Цзю отреагировал на то, что Кроуфорд не назвал его победителем в бою с Эрролом Спенсом

31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю отреагировал на то, что американец Теренс Кроуфорд отдал предпочтение 35-летнему экс-чемпиону мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе соотечественнику Эрролу Спенсу, а не ему. Поединок между Цзю и Спенсом состоится 25 июля в Австралии.

«У каждого есть что сказать – я это уважаю. Кроуфорд разбирается в боксе, но, к сожалению, когда этот бой состоится, всё пойдёт по другому сценарию», — приводит слова Цзю портал Boxing News.

Спенс имеет в своём профессиональном рекорде в боксе 28 побед, из которых 22 были одержаны досрочно, и одно поражение. В ринг Эррол не выходил с 2023 года.

Тимофей, в свою очередь, имеет в своём профессиональном рекорде 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения.

