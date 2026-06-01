Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Анкалаев проведёт следующий поединок 25 июля на турнире UFC в Абу-Даби

Магомед Анкалаев проведёт следующий поединок 25 июля на турнире UFC в Абу-Даби
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев проведёт следующий бой с экс-претендентом на титул UFC в категории до 93 кг американцем Халилом Раунтри-младшим на турнире UFC в Абу-Даби, который пройдёт 25 июля. Их противостояние станет главным событием вечера. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Фото: Пресс-служба UFC

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. А уже с 2018 года Магомед выступает в сильнейшей организации в мире. В последнем поединке, который состоялся 5 октября 2025 года на турнире UFC 320, Анкалаев разделил октагон с представителем Бразилии Алексом Перейрой. Для бойцов это был реванш. Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Поатан.

Американцу 36 лет. В профессиональном рекорде Халила 15 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, семь поражений, а один бой был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
Тренер Анкалаева подтвердил организацию боя россиянина с Халилом Раунтри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android