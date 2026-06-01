Бокс/ММА Новости

Анонсирован следующий бой Умара Нурмагомедова в UFC

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов проведёт следующий бой против девятого номера рейтинга UFC в категории до 61 кг американца Дэвида Мартинеса на турнире UFC в Абу-Даби, который пройдёт 25 июля. Их противостояние станет соглавным событием вечера. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Умару 30 лет. В смешанных единоборствах Нурмагомедов дебютировал в 2016 году. В своём профессиональном рекорде российский боец имеет 20 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и одно поражение.

Дэвиду 28 лет. В своём профессиональном рекорде в ММА американский боец имеет 14 побед, из которых 10 были одержаны нокаутом, и одно поражение. В UFC Мартинес в данный момент идёт на серии из трёх побед.

