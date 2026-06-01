Стало известно, какие знаменитости посетят турнир UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт в интервью журналу Time раскрыл имена некоторых знаменитостей, которые станут приглашёнными гостями на турнире UFC White House — Freedom 250. Ивент пройдёт 15 июня в Вашингтоне, США.

По словам Уайта, на мероприятии будут присутствовать такие актёры, как Адам Сэндлер, Джаред Лето, Джейсон Стэйтем и режиссёр Гай Ричи. Из спортсменов турнир посетят семикратный победитель Супербоула и один из лучших игроков в истории американского футбола Том Брэди, а также легендарный рестлер и голливудский актёр Дуэйн Джонсон, более известный как Скала.

Также ожидается, что мероприятие посетят высокопоставленные американские политики и другие популярные личности.