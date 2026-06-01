«Снимаю шляпу». Райан Гарсия выразил уважение Джейку Полу за развитие бокса

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия лестно высказался в адрес 29-летнего блогера и боксёра соотечественника Джейка Пола, отметив его большой вклад в развитие бокса.

«Джейк Пол действительно ворвался в эту игру, причём в рекордно короткие сроки, несмотря на недостаток опыта. Он был хедлайнером на самых крупных боксёрских вечерах, создал успешную промоутерскую компанию, а также заработал рекордные для бокса деньги. Снимаю перед ним шляпу, молодец», — написал Гарсия на своей странице в социальной сети Х.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. Гарсия имеет в своём рекорде 24 победы, из которых 20 были одержаны нокаутом, и два поражения.

