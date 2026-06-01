Анонсирован второй бой Ислама Дулатова в UFC

27-летний боец UFC немец чеченского происхождения Ислам Дулатов проведёт следующий поединок против 29-летнего представителя Бразилии Веллингтона Турмана на турнире UFC, который пройдёт 25 июля в Абу-Даби. Их бой состоится в лимите полусреднего веса. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Фото: Пресс-служба UFC

Ислам выступает в качестве профессионала в смешанных единоборствах с 2019 года. Дулатов имеет в своём профессиональном рекорде 12 побед, из которых восемь были одержаны нокаутом, и одно поражение.

Турман, в свою очередь, имеет в своём профессиональном рекорде в ММА 18 побед, из которых четыре были одержаны нокаутом, и восемь поражений. В качестве профессионала Веллингтон дебютировал в 2014 году.

