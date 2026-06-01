Блэйдс не исключил проведения боя по боксу с Нганну

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе американец Кёртис Блэйдс не исключил проведения поединка по правилам бокса с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Я беру пример с таких ребят, как Дрю Добер и Нил Магни, хочу быть похожим на них и выступать в UFC как можно дольше, чтобы уйти из спорта, будучи бойцом именно UFC. Я хочу, чтобы моё наследие было таким же, как у них. В конце карьеры я мог бы провести какой-то боксёрский поединок, к примеру, с Фрэнсисом Нганну, если он ещё будет активен. Что-то в этом роде, на закате карьеры. Но что касается ММА, я верю, что буду выступать только в UFC, и когда я уйду из спорта, то уйду именно как боец UFC. И буду этому рад», — приводит слова Блэйдса портал Sportskeeda.

