WWE Clash in Italy — 2026 — результаты шоу

Результаты шоу WWE Clash in Italy. Брок Леснар провёл семь финишёров. Новая чемпионка
В воскресенье, 31 мая, на стадионе «Пала Альпитур» в Турине (Италия) состоялось очередное крупное шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) Clash in Italy. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшего мероприятия.

WWE Clash in Italy. Результаты шоу:

1. Коди Роудс (Неоспоримый чемпион WWE) победил Гюнтера и защитил свой титул.

2. Риа Рипли (женская чемпионка SmackDown) победила Джейд Каргилл и защитила свой титул.

3. Брок Леснар (с Полом Хейманом в роли менеджера) победил Оба Феми после семи финишёров «Ф5».

4. Сол Рука победила Бекки Линч и стала новой Интерконтинентальной чемпионкой.

5. Роман Рейнс (мировой чемпион в тяжёлом весе) в матче по правилам племенного боя победил Джейкоба Фату и защитил титул. Фату должен примкнуть к Роману и признать его власть.

