«Смысл реагировать? Ты ж не дашь ему в соплю». Павлович — о провокационных словах Хокита

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович оценил потенциал непобеждённого пятого номера рейтинга UFC в категории до 120 кг американца Джоша Хокита, а также объяснил, как относится к медийной части карьеры в ММА и объяснил, почему не стал бы поддаваться на провокационные заявления Джоша.

«Сейчас Хокит выиграл спорный бой, и не факт, что он выиграет у следующего соперника. И сколько он продержится на этом пиаре? Всё равно, как мне кажется, наш вид спорта совмещает с собой медиа, но в основе — это когда закрывается клетка и уже происходит бой. Когда человек ведёт себя так специфично, это тоже влияет на твой тренировочный процесс, разлагает тебя и твою дисциплину. Бывает, что многие ребята, уходящие в раскрутку социальных сетей, упускают спортивную составляющую. Я в это верю. Но если получается совмещать, то это круто. Не думаю, что Хокит далеко пойдёт.

Реагировал бы я на такие высказывания, которые делает Хокит? А смысл? Это как маленькая собачка тявкает, а вторая отвечает ей. Мы же взрослые люди, ты ж не даёшь ему в соплю. Зачем это нужно?» — сказал Павлович в интервью пресс-службе UFC.

Павлович вернул режим Халка. Только так россиянин может получить титульник
Все новости RSS

