«Лучше зрелищные бои, чем на велосипеде колесить». Павлович ответил на критику Волкова

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович ответил на критичное замечание соотечественника Александра Волкова, который ранее упрекнул руководство UFC за активное продвижение в ростере тяжёлого веса бойцов, побеждающих за счёт нокаутирующей мощи.

«Лучше будут зрелищные бои, чем на велосипеде колесить по октагону. Ты и сам не дерёшься, и другим не даёшь. Ты тоже не можешь полноценно подраться, выложиться. Понятно, что это тактика на бой, чтобы выиграть. Но раз уж пошёл разговор о том, что плохо, когда победа добывается нокаутом, то не совсем хорошо, когда не хотят драться», — сказал Павлович в интервью пресс-службе UFC.