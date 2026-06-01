Главная Бокс/ММА Новости

На 45-м году жизни скончался экс-боец UFC, Bellator и KSW

На 45-м году жизни скончался экс-боец UFC, Bellator и KSW
Бывший боец UFC, Bellator, KSW, выступавший в тяжёлом весе, американец ангольского происхождения Джей Силва скончался сегодня, 1 июня, на 45-м году жизни.

«С глубокой скорбью мы сообщаем вам о смерти спортсмена FAME Джея Силвы. Джей дарил радость, положительные эмоции и демонстрировал профессионализм настоящего спортсмена. Он навсегда останется частью истории нашей федерации! Мы выражаем глубочайшие соболезнования близким, родным и друзьям Джея. Покойся с миром!» — сказано в пресс-релизе промоушена FAME, в котором в последние годы выступал Силва.

В своём профессиональном рекорде в ММА Джей имел 12 побед, из которых шесть были одержаны нокаутом, 12 поражений, а один бой был признан ничьей.

