Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ковингтон: хочу образумить Царукяна. Нельзя приезжать в США и быть неуважительным к нам

Ковингтон: хочу образумить Царукяна. Нельзя приезжать в США и быть неуважительным к нам
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон поделился своим мнением насчёт предстоящей схватки с вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе, представляющим Армению и Россию, Арманом Царукяном.

«Мне просто не нравятся его выходки. Выбросить легенду этого вида спорта Юрайю Фейбера с ковра или затеять драку с парнями во время схватки. Это непрофессионально. Так мы не ведём себя в мире борьбы. Это не борцовская культура, и я хочу его образумить. Хочу преподать ему урок. Нельзя приезжать в Америку и на американской земле проявлять неуважение к нам, американцам. Теперь ему предстоит сразиться с одним из величайших американцев в мире борьбы.

Арман боролся с парнями, которые намного меньше его. Юрайя был на 13 кг легче Царукяна. Он не боролся на таком высоком уровне, первого дивизиона NCAA, как я. Мы примерно одного телосложения. Может, я и тяжелее его на пару килограммов, но мы примерно одного размера. Он боролся с парнями, которые намного меньше его и не имеют таких достижений в борьбе, как я. Брошу ему настоящий вызов и с нетерпением жду возможности заставить его потерпеть первое поражение в RAF», — приводит слова Ковингтона портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Не стал чемпионом и ушёл на бесславной ноте. Ковингтон завершил карьеру в ММА
Не стал чемпионом и ушёл на бесславной ноте. Ковингтон завершил карьеру в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android