Ковингтон: хочу образумить Царукяна. Нельзя приезжать в США и быть неуважительным к нам

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон поделился своим мнением насчёт предстоящей схватки с вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе, представляющим Армению и Россию, Арманом Царукяном.

«Мне просто не нравятся его выходки. Выбросить легенду этого вида спорта Юрайю Фейбера с ковра или затеять драку с парнями во время схватки. Это непрофессионально. Так мы не ведём себя в мире борьбы. Это не борцовская культура, и я хочу его образумить. Хочу преподать ему урок. Нельзя приезжать в Америку и на американской земле проявлять неуважение к нам, американцам. Теперь ему предстоит сразиться с одним из величайших американцев в мире борьбы.

Арман боролся с парнями, которые намного меньше его. Юрайя был на 13 кг легче Царукяна. Он не боролся на таком высоком уровне, первого дивизиона NCAA, как я. Мы примерно одного телосложения. Может, я и тяжелее его на пару килограммов, но мы примерно одного размера. Он боролся с парнями, которые намного меньше его и не имеют таких достижений в борьбе, как я. Брошу ему настоящий вызов и с нетерпением жду возможности заставить его потерпеть первое поражение в RAF», — приводит слова Ковингтона портал MMAJunkie.