Камил Гаджиев объяснил, почему Павлович не получит бой за титул UFC

Камил Гаджиев объяснил, почему Павлович не получит бой за титул UFC
Известный российский промоутер и спортивный функционер Камил Гаджиев объяснил, почему третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович не получит бой за титул UFC, несмотря на то что в настоящий момент идёт на серии из трёх побед.

«Это был старый добрый Павлович, но самое интересное ждёт Серёгу впереди. Что дальше для него? Я думаю, что титульник ему не дадут, даже после того, как Ган подерётся с Перейрой. Во-первых, потому что пока ещё есть Аспиналл. Во-вторых, потому что, и это самое главное, если Серёга выиграет титул, будет три чемпиона из России, а это для UFC многовато.

Плюс не забывайте, что Евлоев, Чимаев, Анкалаев – они тоже рядом с титулом в своих весах. Это уже будет похоже на гегемонию одной страны, а это никому в UFC не нужно. Поэтому я думаю, что Павловича, как и Волкова, подержат пока в резерве и, может быть, организуют бой между ними, и это логично», – сказал Гаджиев в видео на своём YouTube-канале.

Павлович вернул режим Халка. Только так россиянин может получить титульник
