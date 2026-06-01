«Это страшно». Тренер Перейры остался в восторге от ударной техники Топурии

Плинио Круз, тренер бывшего чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры, с восторгом высказался насчёт ударной техники непобеждённого 29-летнего действующего обладателя титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии.

«Я никогда в жизни не видел, чтобы кто-то из лёгкого веса в ММА так хорошо отрабатывал удары по лапам. Это страшно», — приводит слова Круза портал Bloody Elbow.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

